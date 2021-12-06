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    AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' sesleri

    Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde konuştuğu sırada AK Parti sıralarından kendisine 'Aday olsana' sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu ise, "Benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 18:33
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    AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' sesleri

    Meclis'te yapılan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

    TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi.

    AK PARTİ SIRALARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA: ADAY OLSANA

    Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi eleştirdiği sırada iktidar kanadındaki milletvekillerinden 'Aday olsana' sesleri yükseldi.

    "ADAYLIĞIM SENİ NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR"

    AK Parti sıralarından cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlere Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi.

    AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' sesleri yükseldi VİDEO

    AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu na aday ol sesleri #1

    AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu na aday ol sesleri #2

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