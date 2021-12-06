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AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' sesleri

AK Parti sıralarından Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' sesleri

Kemal Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde konuştuğu sırada AK Parti sıralarından kendisine 'Aday olsana' sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu ise, "Benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor." dedi.