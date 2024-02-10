AK Parti Sivas'ta 14 ilçe başkan adayını belirledi AK Parti Sivas için 14 ilçe başkan adayını belirledi. Adaylar, düzenlenen tanıtım toplantısında açıklandı.

AA

Yurt genelinde yerel seçim heyecanı sürüyor.

Siyasi partiler tek tek adaylarını açıklarken, belirlenen adaylar seçim çalışmalarına başladı.

Son olarak AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Sarıkaya aday tanıtım toplantısında Sivas Belediye Başkan ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

"AK Parti mazlumun yanında elif gibi dimdik durandır"

Adayları açıklamadan önce önemli konulara değinen Sarıkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti ezelden ebede yürüyüşün bir ismidir. AK Parti mazlumun yanında, zalimin karşısında elif gibi dimdik durandır.

"Vatandaşımızın sorununu tespit ederek hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz"

Yerel seçimleri vatandaşımıza dokunabilecek, onu izleyebilecek ilk göz olarak gördük. Vatandaşımızın sorununu yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde ona çözüm üretmenin bir hizmet aracı olarak gördük.

"Biz vatan sevdalısıyız"

"Biz memleket, vatan, bayrak ve ezan sevdalısıyız. Cumhur İttifakı'nı diğer ittifaklardan ayıran en büyük özellik Türkiye sevdasıdır. Milletini batılı ülkelere şikayet etmekten çekinmeyen, yanlış yerlere selam vermenin kendilerine göre kıymet olduğunu düşünenler ve geçmişi yenilgilerle dolu olan bir anlayışın mücadelesini gördük.

"Kazanıyoru öndeyiz diye yalan konuşan insanlara benim milletim neden oy versin"

Bir kez daha bu millet Anadolu irfanıyla 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu muhalefet anlayışı bugün gelmiş yerel seçimlerde oy istiyor. 'Kazanıyoruz, öndeyiz' diye yalan konuşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendisine verilen 5 yıllık görev süresi içerisinde şehrinin halimi olmak varken başka makamların peşinde koşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendi şehri sıkıntılar içerisindeyken, kendisine tatil yapmayı yakıştıranlara, balık müdavimlerine, yapraklardan alkış bekleyenlere bu millet oy vermeyecektir."

Sırakaya, AK Parti belediyelerinin şehircilik anlayışında şöhretin peşinde değil, şehrinin peşinde koşmanın var olduğunu dile getirerek, partililerden seçimlerde az uyuyup çok çalışmalarını istedi.

Sivas Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkan Adayları

Sivas Belediye Başkan Adayı / Hilmi Bilgin

Akıncılar / Hasan Şen

Altınyayla / Sinan Akbulut

Divriği / Özcan Çetin

Doğanşar / Hasan Hüseyin Karataş

Gemerek / Remzi Kılıçdağ

Gölova / Tevfik Ayan

Gürün / Turgay Aslantaş

Hafik / Habip Görler

İmranlı Ali Ürek

Kangal / Mehmet Öztürk

Koyulhisar / Aşkın Fırat

Suşehri / Fazlı Yüksel

Yıldızeli / Mehmet Sabit Karakaş

Zara / Kenan Oğuzhan

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)