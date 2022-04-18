AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyleyerek, "Mescid-i Aksa dokunulmazdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

"Mescid-i Aksa dokunulmazdır"

"Mescid-i Aksa, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz." diyen Çelik, Mescid-i Aksa'nın dokunulmaz olduğunu söyledi.

Bütün şiddet eylemlerini kınadıklarını sözlerine ekleyen Çelik, koronavirüs salgınındaki gidişata değindi.

"Salgında normalleşme sürecine doğru gidiyoruz"

Çelik, normalleşme sürecine doğru gidildiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Ramazan ayında bir takım şiddet olayları söz konusu oluyor. Toronto'daki saldırıda Kanada makamlarının saldırganları yakalamasını bekliyoruz.

Mescid-i Aksa, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Mescid-i Aksa dokunulmazdır. Bu saygı çerçevesinde davranıldığı zaman tüm bayramları kardeşçe ve barış içerisinde kutlamak mümkündür. Bu derece şiddet, elini kaldırıp hiçbir hareket yapmayan insanlara fiziken saldırmak... Bunlar kabul edilemez. Bütün bu şiddet eylemlerini kınadığımızı ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız, sayın Abbas ile görüştü. Hassasiyetini bir kez daha ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kudüs kırmızı çizgimizdir VİDEO

Pençe Kilit harekatına değindi

Türkiye bu sabah meşru müdafaa hakkını kullanarak Pençe Kilit harekatını başlattı. Harekatla teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor. BM'nin ilgili maddesine dayanarak yüksek bir meşruiyetle terörle mücadeleyi gerçekleştiriyoruz.

Koronavirüste son durum

Bugünlerde hep beraber normalleşmeyi hep beraber yaşıyoruz. Artık normalleşmenin daha çok göründüğü hissedildiği günlerdeyiz. Tabii ki eski halimize dönmedik ama o günlere doğru ilerliyoruz. 814 hastanenin yoğun bakımında covid hastasının kalmaması çok büyük bir olay."

Rusya-Ukrayna savaşı

Buça ve İprin'den gelen görüntülerden sonra ve Donbas bölgesindeki hareketlilikten sonra barış umudunun azaldığı bir tablo ortaya çıktı. Savaşın ne kadar mantıksız olduğu ve yıkım olduğu tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Atatürk'ün, "Savaş zorunlu değilse cinayettir" ifadesinin ne kadar doğru olduğu bir kez daha görülmüş oldu. İstanbul'daki müzakere sürecinin desteklenmesi çok önemlidir. Putin ile görüşen Avusturya Cumhurbaşkanı, "Beni iyimser yapan tek şey Putin'in Türkiye'deki müzakerelere sıcak bakmasıdır" dedi. Türkiye'nin barış için yürüttüğü müzakere süreci çok önemlidir.





Türkiye-ABD ilişkileri ve F-16'larla ilgili son durum

ABD'nin, PKK'ya verdiği destek büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bir NATO müttefikinin tehdit olarak gördüğü bir terör örgütünün hiçbir şekilde bir başka NATO ülkesinin destek vermemesi gerekir. Hem NATO'da olup hem de birbirinizi zayıflatmaya yönelik eylemler içerisinde olmanız kabul edilemez. Türkiye'ye silah doğrultan terör örgütlerine kim destek verirse versin, sonuçta verilen silahlarla birlikte o terör örgütleri imha edilmeye devam ediyor

30 Ekim 2021'de Roma'da Biden-Erdoğan görüşmesinde kararlaştırılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması resmen hayata geçti. Bir de F-16 meselesi var. Bakanlığımız 40 adet yeni F-16 uçak alınması ve 79 tanesinin seviyesinin yükseltilmesi için talepte bulundu. Heyet, bazı bazı incelemelerde bulundu. NATO müttefikleri arasında adı koyulmamış birtakım ambargoların olması mantıksızdır.

2053 Lojistik Ana Eylem Planı

Dünya yeni bir kritik dönemi girmişken birçok tedarik zincirinin aksamaya başladığı bir dönemde Türkiye güçlü bir şekilde kendi ajandasını uygulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız, 2053 Lojistik Ana Eylem Planı'nı açıkladı. Bu kapsamda 189 milyar dolar bütçe ayrılacak.





Fransa'daki seçimler

Yakından takipteyiz. İç meseleleri bununla ilgili yorum yapmayacağım ama Müslüman ve göçmen düşmanlığının Avrupa'da bu kadar normalleşmiş olması Avrupa demokrasisini zehirleyen bir durum. bu aşırı sağın söylemlerine normal zamanlarda tavır alınmadığı için bunlar ortaya çıkıyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yapılan seçimlerde merkez sağ ve aşırı sağdan gelen adayların arasındaki oy farkının bu kadar azalmış olması herkesin düşünmesi gereken bir mevzudur. Bu durum bütün dünya için kötüdür. Bunu dünyanın daha çok düşünmesi gerekiyor.ü

Kültür ve sanat camiasıyla iftar programı

Kimlik siyaseti demokrasileri zehirleyen bir şey. Türkiye'de sanat alanında kimlik siyasetinde aşırı bir doz var. Ne zaman bu tip bir şey gündeme gelse entelektüel bir tartışmadan çıkıp siyaset tartışmasına dönüşüyor. Erdoğan, toplumun hemen hemen her kesimiyle iftar sofralarında bir araya gelmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın eskiden beri üzerinde durduğu eski bir gelenek bu."