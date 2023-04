AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu seçim siyasi hayatımızın en kritik seçimidir

DHA

AK Parti 28’inci Dönem Adana Aday Tanıtım Toplantısı, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'inci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik’in yanı sıra mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, İl Başkanı Mehmet Ay, milletvekili adayları ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Mehmet Ay, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye bugüne kadar pek çok tuzak siyasi kurulduğunu ve tuzakların hepsini bertaraf ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bütün hükümetlere muhtıra verildiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz darbe girişimine ve siyasi gündeme de değinen Çelik konuşmasına şöyle devam etti:

Fetullahçı Terör Örgütü, Türkiye'nin milli egemenliğini gasbetmek için darbe girişiminde bulunduğu zaman, Cumhurbaşkanımız ‘Milletime sesleniyorum’ dedi. ‘Milletim meydanlarda olsun’ dedi. Cumhurbaşkanımız bu çağrıyı attığı an İstasyon Meydanı tıka basa doluydu. Demokrasi nöbeti tuttular. Adana'daki kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz demokrasi sınavını her zaman başarıyla vermiş, mesele memleket meselesiyse her zaman bir adım önde olmuş. Demokrasi mücadelesine büyük bir emek vermiştir. Şimdi yine aynı propagandalar, aynı kara propaganda merkezlerinin faaliyetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza, Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, ikide bir ‘Diktatör’ diyor. Diktatör, halkından korkan kişiye denir. Diktatör, halkını gördüğü zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanana denir. Oysa Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür. Hiç merak etmeyin eğer Cumhurbaşkanımız Mavi Vatan'dan taviz verseydi, terörle mücadele konusunda onlardan gelen itirazlara kulak verseydi, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ Savaşı'na destek vermeseydi, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumak için irade ortaya koymasaydı, bugün ona ‘Diktatör’ diyenler ‘Çok büyük demokrat’ diyeceklerdi. Onun için geçende çok güzel bir analiz çıktı. Diyor ki bir Batılı yayın organında ‘Erdoğan kazanırsa, Türkiye bağımsız ve müstakil çizgisini sürdürecek. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa, Batı'yla daha uyumlu bir dış politika çizgisi ortaya koyacak.