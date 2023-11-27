AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gazze'deki son durumu değerlendirdi Türkiye'nin Gazze'deki insani krizin çözümüne yönelik çabalarına ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye yine dünyanın vicdanı oldu. Cumhurbaşkanımızın Almanya'daki konuşması Batı'ya bir pusula olacaktır" dedi.

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İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötü bir hal alırken, Türkiye kalıcı ateşkes için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor..

AK Parti MYK sonrası kameraların karşısına geçen Sözcü Ömer Çelik, Türkiye'nin Gazze'deki insani krizin çözümüne yönelik çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük ateşkesin devam etmesini için çağrı yapıldığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir"

Bugün itibariyle 'ateşkes devam etsin' diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'a atfen de böyle bir haberde geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.



İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.



Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.

"Türkiye yine dünyanın vicdanı oldu"

Türkiye yine dünyanın vicdanı oldu. Cumhurbaşkanımızın Almanya'daki konuşması Batı'ya bir pusula olacaktır.



İsrail hükümeti, insani arayı taktik bir aşama olarak görüyor.

"Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok"

MHP ile sorun olduğuna dair iddialar hakkında da konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar.

"Demek ki CHP'nin Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırke başlamış"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir" sözlerine ise şu yanıtı verdi: