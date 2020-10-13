AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kimsenin evlat nöbetine duyarsız kalmaması gerekir

MYK Toplantısı öncesi açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

MYK Toplantısı öncesi açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin gündeminde olan konulara değinen Ömer Çelik, Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

"KİMSE SESSİZ KALMAMALI"

HDP binası önünde zorla dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'nin 407 gündür aynı yerde beklediğini aktaran Çelik, "Evladına kavuşan aile sayısı 18’e yükseldi. Kimsenin buradaki evlat nöbetine sessiz kalmaması gerekir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İL KONGRELERİNE KATILACAK

Çelik, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk olarak pazar günü Şırnak'ta düzenlenen il kongresine katılacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya'daki il kongrelerinde bulunacağını da duyurdu.

SİYASİLERİN TWEET SİLMESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu cümlelerle devam etti:

"Türkiye’de yaz aylarında maalesef çok yoğıun bir şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada tabi PKK’lı bir grubun propaganda yapmaya çalışması alçakça bir şekilde buradaki acılar üzerine sevinç ortaya koyması kuşkusuz lanetlenmesi gereken bir durumdur. Bazı siyasilerin de önce duyarlılık gösterip tweet atıp sonra bunu silme şeklinde bir tavır içine girmeleri de görülmüştür.

HATAY YANGINI SORUŞTURMASI

İlk günden itibaren yetkililer olayı takip ediyorlar. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde orman yangını çıkarmaya teşebbüs ettikleri daha önce de ortaya çıkmıştı. Ancak soruşturma devam ediyor bittikten sonra ortaya çıkacaktır buradaki yangının nasıl çıktığı.

ERMENİSTAN’IN SALDIRILARI

Paşinyan yönetimi bir haydut devlet gibi davranmaktadır. Ortada hukuk tanımazlık saldırganlık var sivil kayıplar var her türlü meşru değerlere saldırı var. Minsk grubu Azerbaycan’ı ve Ermenistan’ı iki eşit kefeye koyarak davranmaya çalışıyor ancak burada iki eşit kefe yok.

Biz Ermenistan’ın bu saldırganlığına karşı Azerbaycan hükümetinin aldığı her türlü kararı destekleyeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Azerbaycan’ın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ı güçlü bir şekilde destekliyoruz.





DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'de bakıma alındıktan sonra Oruç Reis gemisinin görevine dönmesinden sonra üst üste açıklamalar geliyor. Böylesine hukuktan yoksun, saçma sapan açıklamalar olabilir mi? Farklı farklı ülkelerin açıklamalarına bakın sanki her biri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılmış.

Kes kopyala yapıştır yöntemiyle aynısıdır. Biz yetki alanlarımız içinde kıta sahanlığımız içinde arama yapıyoruz. Ana karaya 15 kilometre uzaklıkta mesafede. Tutmuşlar, Türkiye'de burada istikrarsızlık unsuru oluyor gibisinden akılla bağdaşmayacak yaklaşımlar gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesine bağlıdır.

Karşımızda dayatmalarla müzakerenin, diplomasinin değerini bilmeyen sürekli Türkiye ve KKTC'nin haklarını gasp etmek isteyen güç varsa bunun cevabını vermeye hazırız.

Zorbalık ve dayatmayla elde edilecek bir şey yok. Yunanistan Sevilla anlaşması diye bir işgal kağıdını bir paçavrayı önümüze getirip Meis Adası üzerinden 40 bin kilometrelik deniz yetki sahası üretmeye çalışıyor. Böylesine saçma sapan bir şey olabilir mi? Türkiye’ye tansiyonu yükseltiyor diyen tarafların hepsi Yunanistan’ın tansiyonu yükselten taraf olduğunu çok iyi biliyor ama buna rağmen bir mahalle dayanışması içindeler.

Cumhurbaşkanımız masadan kaçan taraf olmayacağız demişti. Bunun yerine masayı istismar edenlere göz yummayacak kadar diplomasi tecrübemiz var. Yunanistan'ın bunu anlaması gerekiyor. Diplomasiyi nefes almak, Türkiye aleyhinde organizasyonlar oluşturmak için istismar edenlere karşı sahada verilecek cevabımız var. Kendi mavi vatanımız içerisinde arama yapıyoruz.

Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir ama müzakere istemeyenler için sahada mücadele edeceğiz.





KAPALI MARAŞ’IN KULLANIMA AÇILMASI

KKTC'de Maraş'ı kullanıma açılan bölge ile ilgili birtakım kaygıların gerçek olmadığı görülmüştür. Orada mağduriyete yol açılmamaktadır. KKTC'yi destekliyoruz.

Yunan Rum tarafının BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek şimdiye kadar yaptıkları işi burada da yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu bölge Kıbrıs Türklerine aittir. Rum yönetiminin yanıltıcı şekilde bir açıklama yapması karşısında herkesin Kıbrıs yönetiminin sözlerine değil adadaki gerçeklere uygun olarak bu yaklaşımı değerlendirilmesinde fayda vardır.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar.

Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen şeylerden bir tanesi de erken seçimlerin gündemden kalkmasıydı. Hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde uzmanlaşmasıydı. Yıllar kaybeden birtakım yüklerden kurtulma arzusuydu bu. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim gündemde değildir."





SORULARI YANITLADI

Konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, kendisine yöneltilen sorulara şu cevapları verdi:

AYHAN BİLGEN'İN HDP ELEŞTİRİSİ

"Siyasetçiler terör örgütünden radikal konuşuyor. Maalesef bir oyunla karşı karşıyayız.

Bu tip yapılarda örgüt yönetiminin içindeki fiziklerin her birinin temsilcisi oluyor bir tek Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi olmuyor.

EBA'YA ERİŞİM SORUNU İDDİALARI

Çok arzu ediyorlar EBA başarısız olsun diye. Başarılı olacak, bu çocuklar eğitim görecek. Dünyada herkesin yönetmekte zorlandığı bir durum. Türkiye bu konuda açık farkla öne geçen bir ülke. 100 bin canlı dersle 2 milyon civarında öğrenci video ders almaktadır.

DOĞU PERİNÇEK, ABDULLAH ÖCALAN'IN KANALINA ÇIKACAK İDDİASI

Konunuz biz ile ilgisi yok. Gündeme kim getirdiyse ona sorulmalı. Saçma sapan bir iddia"