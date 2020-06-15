AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir. PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

Salgınla mücadelede en büyük düşmanımız rehavettir, maske-mesafe-temizlik üçgenine ne kadar riayet edersek o kadar hızlı normalleşiriz.

İlk ortaya çıkan siyasi sonuç, ABD’de ırkçılığa karşı başlayan gösterilerdir, ırkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız. Dünyanın her yerinde ırkçı heykeller köle tacirlerinin heykelleri yıkılırken bir tek Fransa'dan 'Biz bu değerlerimizi koruyacağız' açıklaması geliyor.

Malesef bunu konuşurken içeride de bununla ilgili sıkıntılarla karşılaşıyoruz, Türkiye'nin içerisindeki en çarpıcı örnek olarak Sultanahmet'i müze yapalım önerisini gördüm bu zamana kadar. Ayasofya ile ilgili bu kadar hassasiyet varken çıkıp bunun söylenmesi...

Karşı tarafın bir hatası olsun da hemen üstünden siyaset yapalım diye düşünmüyoruz, bekliyoruz. Acaba partilerinden bir açıklama gelir mi diyoruz, bu konularda sabıkalı bir parti geçmişte. Tam diyorsunuz ki biraz daha demokratik bir dil kullanmaya başladılar, bir bakıyorsunuz içlerindeki Bekçi Murtaza ortaya çıkıyor.

Sultanahmet'i müze yapmak bugüne kadar gördüğümüz en islamofobik bir yaklaşımdır. O milletvekili tutuyor bütün bu açıklamasını Türkiye'nin laik bir ülke olmasına bağlıyor. Laikliği esas mecrasından çıkararak baskıcı ideoloji haline dönüştüren bir geçmiş yaşadık, laikçilik aslında laikliği sabote eden bir anlayış ortaya çıkardı.

Eski laikçi anlayış yine bulunduğu yerden kafasını uzatıyor, Sultanahmet'i müze yapmakla Türkiye'nin laik olması arasında bir bağ kuruyor. Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir açıklama yapacaklar mı diye, bu açıklamayı yapan milletvekili her gün başka açıklamalar yaparak meseleyi bataklığa çekiyor. Bunu kınıyoruz.

Biz geçmişteki gibi hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Keşke bu açıklamalar yapıldıktan sonra bu açıklamaların nasıl islamofobik bir açıklama olduğunu görseler ama ne kadar beklersek bekleyelim görmüyorlar.

Libya meselesi her zaman gündemimizde. 9 yıldır devam eden bu sorunun meşruiyet içerisinde çözümünü destekliyoruz, meşru hükümetten yanayız. Birileri gibi orada ne kimsenin petrolünde gözümüz var, ne başka bir şeyde.





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