AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ölüm yıl dönümünde Nuri Pakdil'i andı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yazar Nuri Pakdil, ölüm yıl dönümünde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından anıldı.

Yedi Güzel Adam ile hayatı anlatılan yazar Nuri Pakdil, geçtiğimiz yıl 85 yaşında hayata veda etti.

Geriye birçok eser ve başarı bırakan Nuri Pakdil, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından da özlemle anıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, NURİ PAKDİL'LE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nuri Pakdil'in aynı karede olduğu bir fotoğrafı yayınlayarak, Nuri Pakdil'e rahmet diledi.