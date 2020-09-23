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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sağlık çalışanlarımız göz bebeğimizdir

    Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden Keçiören ilçesindeki saldırı girişimine yönelik paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 12:32
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sağlık çalışanlarımız göz bebeğimizdir

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Ankara'daki saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.

    Ömer Çelik, paylaşımında sağlık çalışanlarına uygulanan kötü muamele veya şiddetin, ülkedeki tüm insanlara yapılmış bir ihanet olduğunu vurguladı.

    "SAĞLIKÇILAR GÖZ BEBEĞİMİZ"

    Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığını açıklamasına şu sözler ile devam etti:

    "Sağlık çalışanlarımız göz bebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanına yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz."

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