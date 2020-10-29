- Haberler
- Gündem Haberleri
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teröre karşı Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teröre karşı Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz
Fransa'da gerçekleştirilen terör saldırısı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından kınandı. Çelik, teröre karşı Fransız halkıyla dayanışma içerisinde olunduğunun altını çizdi.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 16:26
- Güncelleme : 29.10.2020 - 16:31
Ömer Çelik: "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi’nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."