Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ile Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri takas ediliyor. Takası değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşmayı hem de Rusya ile Ukrayna arasındaki takas girişiminin olumlu sonuçlanmasını değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları söyledi:

" Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır.

"Olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor"

Cumhurbaşkanımızın, Zelensky ve Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.

" BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür"

Türkiye, tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.

"T ürkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi"

Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma; insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi."