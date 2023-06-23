AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki AK Parti Sözcüsü Çelik, bir mesaj yayınlayarak, Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir Yahudi yerleşimcinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı.

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İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir Yahudi yerleşimci, bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yayanladıkları mesajlarla Urif şehrinde yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya sert tepki geldi.

Çelik, Twitter'dan yayınladığı tepki mesajında saldırıyı lanetleyerek, Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırının tüm insanlığa karşı yapılmış bir hareket olarak değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez!"

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarındaki Urif şehrinde bir yahudi yerleşimci kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırı hepimize ve tüm insanlığa karşı yapılmıştır. İslam düşmanlığı ve nefret suçları insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu nefret eylemleri asla kabul edilemez.

"Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına karşı somut tedbirler almalı"

Filistinlilere dönük şiddet eylemleri giderek artmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları sürekli hedef alınmaktadır. İsrail makamları bu eylemleri engellemelidir. Uluslararası toplum, bu şiddet olaylarına ve nefret suçlarına karşı somut tedbirler almalıdır.

"Çirkin saldırının failleri bir an önce adalet önüne çıkarılarak hesap vermeli"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da aynı konu üzerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu paylaşında bulundu: