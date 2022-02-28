AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 28 Şubat açıklaması

28 Şubat'ı insan haklarına saldırının ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümünün tarihi olarak anan Ömer Çelik, AK Parti iktidarında demokrasi mücadelesinin süreceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat'ın yıl dönümü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının tarihi olduğunu söyledi.

Darbeci zihniyetin Türkiye düşmanı olduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ile bu zihniyetle mücadele edildiğini aktardı.

"GENÇLERİ KENDİ ÜLKELERİNDE SÜRGÜNE GÖNDERDİLER"

Çelik'in açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

"İnsan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümüdür 28 Şubat. Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler.

Darbeci zihniyet Türkiye’ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat’ta sembolleşen kötülükleri Türkiye’ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı.





"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETİYLE 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden bugüne kadar verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir.

Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır.

EGEMENLİK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ VURGUSU

Bugün de başka kılıflar altında 28 Şubat zihniyetini daha sinsi bir şekilde hayata geçirme fırsatı kollayanları biliyoruz. Bunlar milli egemenliği gasbetme arayışındadır. Bunlara geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın demokrasi mücadelesi için bedel ödeyen çizgisi her türlü vesayet zihniyetine en güçlü cevaptır. Vesayeti, terörü, milli irade düşmanlığını sinsi şekilde meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli egemenlik ve demokrasi mücadelesi ile karşı duracağız."