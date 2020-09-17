AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki

Kalp hastası yaşlı komşusunu darbeden Halil Sezai'ye tepki gösteren Ömer Çelik, "Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor" ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat darbederek mahkemelik olan Halil Sezai'ye ait skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepki sesleri yükseldi.

Birçok ünlü isim Sezai'ye yönelik kınayıcı paylaşımlarda bulunurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de olaya sessiz kalamadı.

"ALÇAK BİR DAVRANIŞ"

Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile şu ifadeleri kullandı:

"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin..

"İKTİDAR KARŞITI DİYEREK SAHİP ÇIKANLARIN OLMASI UTANILACAK BİR DURUM"

Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.

Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anların görüntüsü VİDEO