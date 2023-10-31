AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in mülteci kampına yaptığı saldırıya sert tepki İsrail'in Gazze'de bulunan ve içinde çoğunlukla kadın ve çocukların olduğu mülteci kampına yaptığı saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Abluka altındaki Gazze'ye şiddetli saldırılarına devam eden İsrail, çocuk, bebek, kadın dinlemiyor..

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler tepki çekse de İsrail, hastane, okul ve camileri vurmaktan vazgeçmiyor.

Sivilleri hedef almaktan çekinmeyen İsrail, saldırıların 25. gününde bu kez mülteci kampını hedef aldı.

6 bomba ile vurulan Cibaliye Mülteci Kampı'nda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı ancak artması beklendiği belirtildi.

Saldırıya AK Parti'den tepki geldi.

"İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: