AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre'ye tepki: 'Çirkin saldırıyı lanetliyoruz' İsviçre'de gerçekleştirilen çirkin eylemin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Çelik, "İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Avrupa, teröre kucak açmaya devam ediyor.

Sık sık Türkiye karşıtı yapılan eylemlere bir yenisi daha eklendi.

İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gösterileri hafızalardan henüz silinmezken bir skandal da İsviçre'de yaşandı.

Zürih kentinde PKK yanlılarınca düzenlenen provokasyonda teröristler, Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de çoğaldı.

"Çirkin saldırıyı lanetliyoruz"

Bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanarak şu paylaşımı yaptı:

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.



İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz.



İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Öte yandan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, gerçekleştirilen çirkin eylemler nedeniye bugün Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.