AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten mezarları tahrip edenlere sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin yakalandığını ve hukuk önünde hesap vereceklerini açıkladı.

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarlarına zarar verilmesiyle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten açıklama geldi.

ŞEHİTLERİN MEZARINI TAHRİP EDENLER YAKALANDI

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler”