Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

ÇELİK, MACRON'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığı sözlerine sert tepki gösterdi.

Çelik, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN NÖBETİ

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül’de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül’de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz."

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ

"2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun’daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti. Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek."





BAYRAMLARIN YARIŞTIRILMASI

"Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

TERÖRLE MÜCADELE

"DEAŞ’la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ’a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ’la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli."

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

"Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Kovid tedbirleri dolayısı ile 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitim devam edecek. Her gün öğretmen kardeşlerimiz öğrencileri ile canlı görüşme yapabilecek. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar için EBA destek noktaları açıldı."





VENEZUELA'DAN PEYNİR İTHAL EDİLECEK İDDİASI

"Venezuella’dan peynir ithal edileceğine dair bir şey ortaya atıldı, böyle bir şey yok."

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

"Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye yüzde yüz haklıdır. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda da haklılığını görürüz. AB Yunanistan’ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan’ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Biz çalışmalarımızı yetki alanda yapıyoruz. Meis adasının kıta sahanlığı olamaz. Türkiye’ye 2 kilometre Yunanistan’a 540 kilometre uzaklıktadır. Paris Anlaşması’na göre Meis Adası silahsızlandırılmıştır. Belli ölçüde bir güç bulunabilir. Yunan Başbakanı’nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı bildirmek isterim."

MACRON'A 'KIRMIZI ÇİZGİ' TEPKİSİ

"Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz."