AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten NATO'ya üye olan Finlandiya'ya tebrik

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Türkiye'nin onayı ile Finlandiya, artık NATO üyesi...

Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belge, Türkiye tarafından 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim edildi.

İsveç ile birlikte başvuruda bulunan İskandinav ülkesi, 31'inci üye olarak ittifaktaki yerini aldı.

Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Finlandiya'yı tebrik etti.

İsveç'e de değinen Çelik, terörle mücadele gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeleri halinde aynı sürecin işleyeceğini belirtti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO’nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.



Bir savunma örgütü olan NATO’ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir.



İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır.