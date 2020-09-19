AK Parti Sözcüsü’nden Yunanistan'a sert tepki: Zavallı duruma düşürüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret manşetine sert bir şekilde tepki veren Ömer Çelik, “Bazı Yunan politikacılar ve basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sonra bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, “Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır.” dedi.

“KENDİ ÜLKELERİNİ BÖYLE ZAVALLI DURUMA DÜŞÜRÜYORLAR”

Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık edildiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan’ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan’a Afrika’daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar.

"İADE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri, Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz.”