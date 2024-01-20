AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı belli oldu! Hilmi Türkmen... İstanbul'un gözbebeği Üsküdar'da sayısız projesi ile yenilikleri hayata geçiren Hilmi Türkmen yeniden aday gösterildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Nefesler tutuldu, yerel seçimler için heyecanlı süreç işliyor.

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan seçimler için partilerin ve adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde il adaylarını tanıtan AK Parti, bugün de İstanbul ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Hilmi Türkmen yeniden aday

İstanbul’un gözbebeği Üsküdar’da ise 2014 yılından bu yana çalışmaları ile bölgeyi kalkındıran, yenileyen ve yüzlerce esere imza atan Hilmi Türkmen, yeniden belediye başkan adayı seçildi.

Beş yıllık başkanlık süresi boyunca kent için ilkleri hayata geçiren Hilmi Türkmen, bölgesi için en iyi hizmetleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerden yaşlılara, kültürel yapıdan doğal güzelliklere kadar Üsküdar’ı elden geçiren Hilmi Türkmen, görevi için performansını sürekli olarak artırdı.

Parklar, yaşam merkezleri, aile sağlık merkezleri, yeni okullar, cami restorasyonları ve daha nice projeleri Üsküdar’a kazandıran Hilmi Türkmen’i gelin yakından tanıyalım.

Hilmi Türkmen kimdir?

1973 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde dünyaya gelen Hilmi Türkmen, ilköğretim ve lise eğitimini de burada tamamladı.

Hemen ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Türkmen, buradan mezun olduktan sonra 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğine başladı.

Türkmen aynı zamanda, Klasik Türk Sanatları Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği, Hukukçular Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı.

AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 2002 Gene ve 2004 Yerel seçimlerde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığı yapan Hilmi Türkmen, 2003-2004 yıllarında da AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

20 Mart 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilen Hilmi Türkmen, evli ve iki kız iki erkek çocuğu babasıdır.