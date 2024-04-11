AK Parti ve CHP bayramlaştı: "Kutuplaşmayı bırakmalıyız" Siyasi partiler arasında bayramlaşma başlarken AK Parti ve CHP arasındaki bayramlaşmada, "karşılıklı olarak birlikte çalışma mesajları" verildi.

DHA

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği başladı.

Bu kapsamda da ilk olarak bayramlaşma mesaisi AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.

CHP Genel Merkezi’nde başlayan bayramlaşma töreninde AK Parti heyetine, AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlık etti.

Heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı.

Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi olurken, birlikte çalışma mesajları da verildi.

"Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor"

AK Parti heyetinin başındaki Sert, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekti.

“Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor.” diyen Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

31 Mart seçim sonuçlarına değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor.” dedi.

Beraber çalışma duygusu

Bu noktada Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu söyledi, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz.” dedi.

İsrail'e yönelik tedbirler

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karışıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz.” dedi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmalar

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma heyetinin başında ise Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur var.

AK Parti bugün MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaşacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)