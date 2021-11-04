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    AK Parti ve CHP İl başkanları Ordu Günleri'nde bir araya geldi

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 10. Ordu Günleri'ne katıldı. Ordulu olan iki il başkanı, el sıkışarak poz verdi.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:36
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    AK Parti ve CHP İl başkanları Ordu Günleri'nde bir araya geldi

    10. Ordu Günleri, İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda başladı.

    3 gün sürecek etkinliğe çok sayıda siyasi isim katıldı.

    KABAKTEPE VE KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

    Ordulu olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da oradaydı.

    Etkinlikte Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi, konuşmacılara hediye verdi.

    AK Parti ve CHP İl başkanları Ordu Günleri nde bir araya geldi #1

    EL SIKIŞIP POZ VERDİLER

    Canan Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından hediye verilirken Osman Nuri Kabaktepe de konuşmasını yapmak için sahneye geldi.

    Çelebi'nin girişimiyle iki başkan el sıkışıp poz verdi.

    AK Parti ve CHP İl başkanları Ordu Günleri nde bir araya geldi #2

    Etkinlikte konuşan Kabaktepe, "Doğduğu yer sadece 'ben oralıyım' demek değil 'ben buyum' demek ile o oluşturduğu kimlikte gösterdiği karakterin şekillenmesinde en büyük etkendir. Bazen bana diyorlar çok zor bir görev, nasıl başaracaksınız İstanbul İl Başkanlığı... Diyorum ki arkamda Ordu var." dedi.

    "ORDU DEMEK HAKLININ YANINDA OLMAK DEMEK"

    Kaftancıoğlu ise "Doğduğumuz coğrafya bir kader, tercih değil. Bu hepimizin şerefi, o nedenle belki Ordulu olmamız bir kader. Seçebileceğimiz bir şey değil ama kendimizi Ordulu hissetmemiz bir tercih. Ordu demek, hırçınlık demek. Ordu demek kararlı olmak demek çünkü çocukluğumda bana bunu öğrettiniz. Ordu demek haklının yanında olmak demek. Zalimin zulmü neredeyse onun karşısında olmak demektir. Sizlerin bizlere öğrettiklerinizle buradayız." diye konuştu.

    AK Parti ve CHP İl başkanları Ordu Günleri nde bir araya geldi #3

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