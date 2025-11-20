AK Parti ve MHP arasında 'İmralı ziyareti' görüşmesi

- AK Parti ve MHP arasında yapılan görüşme, İmralı ziyaretiyle ilgili değildi.
- Yapılan açıklamada, görüşmenin fikir alışverişi amacı taşıdığı belirtildi.
- Kamuoyunda tartışmalara neden olan İmralı ziyaretine yönelik oylama, önümüzdeki günlerde yapılacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi günler yaşanıyor.
PKK'nın silah bırakması ve sonrasında fesih kararı, ardından Türkiye'den ve Irak'taki Zap bölgesindeki terör yuvalarından çekilme adımları, barış havasını iyiden iyiye yükseltti.
Bunun yanında
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda komisyonu bilgilendirdi.
GÜNDEM KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ
Komisyonun bu aşamadan sonra İmralı'da Abdullah Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor.
Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu beklentinin gerçekleşmesi için cuma günü yapılacak komisyon toplantısında oylama yapılacak.
Oylama öncesinde AK Parti yapacağı kapalı grup toplantısında oylamada alacağı tavrı belirleyecek.
TOPLANTI ÖNESİNDE AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ
Bugün yapılacak AK Parti toplantısından önce sürpriz bir gelişme yaşandı.
İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.
AK Parti'nin kapalı grup toplantısı öncesinde MHP'li Erkan Akçay ve Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.
Görüşme sonrası basına açıklama yapan Yıldız, ziyaretin İmralı'ya gidiş oylamasıyla ilgili olmadığını söyledi:
Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil. Karşılıklı fikir alışverişi" dedi.