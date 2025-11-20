AK Parti ve MHP arasında 'İmralı ziyareti' görüşmesi AK Parti'nin kapalı grup toplantısı öncesinde MHP'li Erkan Akçay ve Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Yıldız, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada görüşmenin İmralı ziyaretiyle ilgili olmadığını söyledi.