AK Parti ve MHP'den muhalefete 'Eren Bülbül' tepkisi

Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde bir parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesine karşı çıkan CHP ve HDP, 'utanç vesikası' olarak adlandırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Mersin Akdeniz Belediye Meclisi’nin gündeminde, 2017 yılında Trabzon Maçka'da hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının parka verilmesi önergesi vardı.

Ancak önerge, muhalefet partiler tarafından reddedildi.

CHP ve HDP'nin bu davranışı ise tepkileri peşinde getirdi.

İlk tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan gelirken, bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz çıkan karara sessiz kalamadı.

"Gizli ittifakın bedeli bu kararlarla görülüyor"

Cahit Özkan, karara şaşırmadıklarını belirterek, "31 Mart 2019 seçimleri gerçekleşirken, o dönem HDP'nin Eş Genel Başkanı çıkıp, bütün CHP’li belediyelere, CHP ve İyi Parti’ye hitaben, şu tehditte bulunmuştu; 'İstanbul ve Ankara belediyeleri bilecekler ki; o koltuklarda içlerinde HDP’ye ve PKK’ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorlar. Onun için kendi sınırlarını iyi bilecekler.' O dönem herhangi bir cevap alındı mı? Hayır. Maalesef CHP’nin Türkiye düşmanlarıyla, terör örgütünün siyasi uzantısıyla gerçekleştirdiği gizli ittifakın bedelini bütün bu belediyelerde alınan kararlarda görüyoruz." dedi.

"CHP, HDP'nin çizdiği sınırlardan çıkamıyor"

Asıl karar alıcının HDP olduğunu savunan Özkan, "HDP’nin çizdiği sınırlar içerisinde kalan bir CHP iradesinin varlığına tanık ediyoruz. Hani şöyle bir söz var; 'Kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle yol yürüdüğüne dikkat et. Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.' Bu anlamda CHP, Türkiye düşmanlarıyla, FETÖ'süyle, PKK'nın siyasi uzantısıyla yapmış olduğu gizli ittifakın bedelini kendisi ödüyor. Ödemeye de devam edecek. Şu anda Türkiye’nin genel perspektifine, siyası konjonktörüne baktığımız zaman, 6’lı masayı bir araya getiren iradenin, HDP iradesi olduğunu görüyoruz. Sadece CHP değil, o masanın etrafında yolunu kaybedenler, 'ülkücüyüz' diye siyaset yapmaya gayret edenler, CHP ve adını bilmediğimiz diğer siyasi partiler, açıkçası HDP’nin çizdiği sınırlar içeresinde siyaset yapmaya mecburdur." ifadelerini kullandı.

"Bu karar utanç vesikası"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da şöyle konuştu:

"Eren Bülbül adı; Türk bayrağı dalgalandıkça, Türk milleti var oldukça, Türk vatanı hür ve bağımsız yaşadıkça daima iftiharla anılacak, ebediyen kahramanca yaşatılacaktır. Eren Bülbül adı şehit olduğu andan itibaren yüreklerimize kazınmış, şehitler kervanının kutlu yolculuğuna katılmış, Türk milletinin şanlı mazisinde şerefli yerini almıştır. CHP ve HDP’nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan, çok açık ve net utanç vesikalarıdır bu karar. Bu utanç vesikası CHP için de ilk değildir. CHP yiğit evladımız, yüz akımız Eren Bülbül’ün adı geçince bölücülüğü ortaya koymuştur. CHP/HDP/PKK ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş, CHP’nin istikameti kaybolmuş, iradesi HDP’ye pelesenk olmuş, kirli ittifakları yeniden deşifre edilmiştir."