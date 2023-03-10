AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Türkiye seçim sürecine girdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün canlı yayında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Millet İtifakının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı ise büyük krizlerin ardından belirlendi.

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Yeniden Refah Partisi kısa sürede 269.391 üyeye ulaştı

Saadet Partisi'nin CHP'yle yakınlaşmasının ardından tepki gösteren seçmen partiden uzaklaştı.

Bu süreçte Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi ise kısa sürede 269.391 üyeye ulaştı.

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

"Teklif gelirse değerlendiririz"

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, yeni partilerin katılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

Anavatan Partisi ile Demokrat Sol Parti'nin ittifaka katılacağı belirtilmiş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Teklif gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortaklarıyla görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Seçim gündemiyle toplanan liderler, Cumhur İttifakı'nın seçimde atacağı adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret yapılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Fatih Erbakan, Binali Yıldırım ve AK Parti heyetini kapıda karşıladı.

"Görüşmemiz çok olumlu geçti"

Öte yandan ziyaret sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.

"İttifakı yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz"

Görüşmeyi değerlendiren Fatih Erbakan da şu ifadeleri kullandı: