AK Parti: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık, daha çok işimiz var

AK Parti: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık, daha çok işimiz var

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 18 yıllık dönemde ülkeye kazandırılan eserler ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.

AK Parti 7'nci Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongrede, coşku ve inanç hat safhadaydı.

"Hedef 2023 Vizyon 2053" parolasıyla yola çıkıldığını belirten Cumhurbaşkanı, 18 yılda ülkeye yapılan hizmetlerin aksamadan, bıkmadan, usanmadan devam edeceğini belirtti.

18 YILLIK HİZMETLERE ÖZET NİTELİĞİNDE VİDEO

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından da 18 yıllık iktidar sürecinde yapılan eserler ve ülkeye çağ atlatan projeler hatırlatıldı.

"#TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar" etiketiyle yapılan paylaşıma "Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık. Daha çok işimiz var." notu düşüldü.

AK Parti: Yüzyılın işini 18 yıla sığdırdık, daha çok işimiz var

KÖPRÜLER, AŞILMASI ZOR YOLLAR, TÜNELLER...

Osmangazi Köprüsü'yle başlayan video, aşılması zor bölgelere yapılan yollar ve tünellerle devam etti.

Türkiye'nin 2002'de toplam bölünmüş yol hacmi 5 bin 821 km iken, 2020'de bu sayısının 27 bin 472 km'ye çıkarıldığı ifade edildi.

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Yol hacminden sonra yüksek hızlı tren hattına değinilen videoda, AK Parti iktidarı öncesi böyle bir hizmet yokken, günümüzde 1 bin 184 km'lik 'yüksek hızlı tren' altyapısının ülkeye kazandırıldığı hatırlatıldı.

18 YILDA 20 YENİ HAVALİMANI İNŞASI

Yine 2002'de Türkiye'deki havalimanı sayısının 39 olduğu aktarılırken, 2020'de sayının 59'a çıkarıldığı belirtildi.

Videoda havalimanlarının yolcu kapasitelerinin 2002'ye göre kıyaslanamaz seviyede olduğu görülürken, sıradaki proje tanımında şehir hastanelerine yer verildi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ: ŞEHİR HASTANELERİ

13 şehir hastanesinin yapımının tamamlandığının altı çizilirken, inşası süren 5 hastanenin daha olduğu bilgisi eklendi.

Stadyum sayılarının da dikkat çektiği videoda 2002'den beri şu ana kadar 32 spor alanının hizmete açılırken, 10 stadyumun daha ülkeye kazandırılacağı açıklandı.

DAHA NELER VAR NELER

Yenilenebilir enerji oranının yüzde 0.3'lerden 2020'de yüzde 13'e çıkarılmasıyla devam eden videoda, savunma sanayisindeki atılımlar, sosyal konut projeleri, üniversiteler, millet bahçeleri ve doğanın korunmasıyla ilgili yapılan hizmetler tek tek sıralandı.