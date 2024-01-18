AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı, bugün yapılacak olan toplantıyla açıklanacak.

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Türkiye, yerel seçime gidiyor...

31 Mart günü tüm vatandaşlar sandık başına giderek, iradesini ortaya koyacak.

Yerel seçim sürecine kısa bir süre kala, siyasi partilerin adayları da netleşmeye başladı.

Bu kapsamda da en merak edilen ise AK Parti'nin çıkaracağı adaylar oldu.

AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı için geri sayım başladı.

26 ilin belediye başkanı tanıtıldı, gözler Ankara'da

AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.

AK Parti, kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

Ankara ve İzmir adayı için geri sayım

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

Seçim beyannamesi ayrı bir programda açıklanacak

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.