AK Parti'de 2023 seçimleri için çalışmalar yoğunlaştırıldı

AK Parti’de 2023’te yapılacak seçimler için “2023 Vizyon Belgesi” şekillenirken, milletvekili adayı gösterilecek isimlerle ilgili de çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim günü yaklaşık 30 bin davetlinin katılımı ile açıklanacak olan “AK Parti'nin 2023 Vizyon Belgesi”nin ana hatları ortaya çıkmaya başladı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre açıklanacak belgede, "Türkiye’nin gururu olabilecek çalışmalara öncülük edecek bir vizyon" ortaya konacak.

AK Parti'nin 2023 Vizyon Belgesi şekillenmeye başladı

Yine çalışmada farklı seslerin ve görüşlerin aynı hedef doğrultusunda birleştirileceği ve bu durumun katacağı zenginliğin üzerinde durulacak.

Böylelikle dünyada marka haline getirilmesi hedeflenen “Türkiye’nin Yüzyılı” projesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine giderken AK Parti’nin geleceğe yönelik perspektifini açıklayacak.

'Önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia ve motivasyon ortaya konulacak'

Son olarak parti kurmayları açıklanacak vizyon belgesine ilişkin, “Türkiye’nin Yüzyılı’ derken Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’, sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır.” dedi.

Öte yandan AK Parti'de Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda AK Parti’nin 2023 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilecek isimlerle ilgili çalışma da başlatıldı.

Bir diğer önemli konu da hazırlanacak milletvekili listeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay başı yapılan MYK toplantısında konuya ilişkin, "Listeler için önümüzde altı ay var. İsimler üzerinde çok iyi çalışmamız lazım... İsimleri belirlerken ince eleyip sık dokumamız gerekiyor” ifadelerini kullanmış ve yeni listelerde “yıpranmış” isimlere kesinlikle yer verilmeyeceği mesajını vermişti.

Bu kapsamda “2023’e doğru Şehir Buluşmaları” adıyla yapılan çalışmaya göre, seçimlere kadar her hafta bir AK Parti MYK Üyesi ile bir bakan, belirlenen illeri ziyaret edecek; seçilen ilin ilçelerine ise çevre illerin milletvekilleri gönderilecek. İl buluşmalarında ayrıca belirlenen MKYK üyeleri, il başkanı ve il koordinatörü de hazır bulunacak.

Listeyi çalışma performansı belirleyecek

Her il için çalışan ekipler, hem o ildeki mevcut sıkıntı ve talepleri toplayacak; hem de o ilin milletvekillerinin çalışma performansını Genel Merkez’e raporlayacak.

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a iletilecek raporlar ışığında AK Parti, 2023 seçimleri öncesi “en kritik başlıklardan biri” olarak nitelendirilen milletvekili listelerini şekillendirecek.