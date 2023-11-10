AK Parti'de 3 dönem kuralı: Yerel seçimlerde de devam edecek AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, genel seçimlerde uygulanan 3 dönem kuralının yerel seçimlerde de devam edeceğini belirtti.

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İHA

Genel seçimlerden zaferle ayrılan AK Parti, milletvekilliğinde 3 dönem kuralı getirmişti.

Aynı kuralın şimdi de yerel seçimlerde işletilmesi gündemde.

Konuyla ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti kurmayları, görüşmelerini bu doğrultuda yapıyor.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Karadeniz illerindeki belediye başkanları ve başkan adayları ile mülakat yapmak için memleketi Samsun'a geldi.

3 dönem kuralı yerel seçimlerde de devam edecek

Yılmaz, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Yılmaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

AK Partili Yılmaz, genel seçimlerde uygulanan 3 dönem kuralının yerel seçimlerde de devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, ayrıca bazı istisnalar olabileceğini de aktarırken, "3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de 3 dönem kuralına uyduğumuzu gördünüz. Belediye seçimlerinde de buna azami riayet edilecek ama belki 1-2 istisna olabilir." dedi.

"3 dönem kuralına oldukça bağlıyız"

Üç dönem kuralının bu yerel seçimlerde de uygulanacağının altını çizen Yılmaz, “Yerel seçimlerde de genel seçimlerde olduğu gibi 3 dönem kuralı uygulanacak. Bazı istisnalar belki olabilir. İstisnalar konusunda bir bilgi sahibiyim diye söylemiyorum, sadece bundan önce çok istisnai bazı yerlerde 3 dönem üzerine ilaveler yaptığımız yerler olmuştu. Beldelerde veya küçük yerleşim birimlerinde bunları yapmıştık. İstanbul’da Zeytinburnu’nda çok başarılı bir belediye başkanımızı 3 dönemi doldurduğu için Beykoz’da aday yapmıştık. 3 dönem kuralına oldukça bağlıyız. Milletvekili seçimlerinde de 3 dönem kuralına uyduğumuzu gördünüz. Belediye seçimlerinde de buna azami riayet edilecek ama belki 1-2 istisna olabilir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)