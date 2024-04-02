AK Parti'de 31 Mart değerlendirmesi: Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

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Türkiye seçim süreçlerini tamamladı...

Genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de vatandaş tercihini yaptı.

Seçimlerin ardından AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantının tek gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıkladı.

Ömer Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki yangın faciasını tüm yönleriyle takip ediyoruz. Bir eğlence mekanında ortaya çıkan bir yangın. Çeşitli ihbarlar var bununla ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Sayın Valimiz oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bilgi almaktadır sürekli. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz.

31 Mart seçimlerinden sonraki ilk MYK toplantımızı Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Tek gündem ile alakalı toplanmıştır MYK'mız. Seçimlerin değerlendirilmesi. Seçimler demokrasi tarihimize yakışır bir olgunlukla geçmiştir. Bu sürece emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin çok büyük katkısı var. Tabii en önemli teşekkür vatandaşlarımızadır. Milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bütün dünyaya bir kere daha demokrasinin gücünü göstermesi bakımından fevkalade önemli bir tablonun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Tüm bu süreçte çok çok emek verenler var her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Cumhur İttifakı teşkilatları son derece iyi bir işbirliği içinde yan yana çalıştılar.

Önemli bir seçim sürecini Türkiye genel seçim ve yerel seçim olarak bu şekilde tamamlamış oldu. Her seçim demokrasi şölenidir. Milletimizin sandık yoluyla kendisini ifade etmesi Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Her seçimin ayrıca demokrasimizin şöleni olmasının yanı sıra demokrasimizi kökleştiren, kurumsallaştıran bir yanı da vardır. Demokrasimiz bu seçimler sayesinde bir kez daha güç kazanmıştır. Sonuç olarak demokrasinin gerçek sahibi olan vatandaşımız olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız siyaset kurumuna dönük takdir ve uyarılarını sandık yoluyla gerçekleştirirler.

Bu çerçevede 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine bir şekilde okuyacağımızı ifade ediyoruz. 31 Mart tabiiki her seçimde olduğu gibi önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz yol ve üreteceğimiz siyasetler açısından dönüm noktası olacaktır. Şimdiye kadar bu seçimle birlikte 18 kez milletin huzuruna çıktık. Şimdiye gösterilen tüm teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu seçimde yüksek teveccüh gösterilen yerlerde daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti çok güçlü bir şekilde göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonuçların olduğu, arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var. Bu yerlerle ilgili olarak da verilen mesajı sonucun niçin böyle olduğunu, milletimizin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla ele alacağız. Çünkü biz milletin kurduğu bir partiyiz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece iktidara gelirken milletin sesini dinleyip sonra başka seslere kulak açan değil. Tüm süreç boyunca milletimizin yetki verdiği süreç boyunca milletin sesini dinleyen bir siyasi anlayışa sahibiz.

Takdir gören doğruları daha fazla sahiplenerek, daha güçlü hale nasıl getiririz diye bunun değerlendirmesini yapacağız. Milletimiz arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde uyarıda bulunmuştur, eleştirileri vardır, itirazları vardır bunların hepsi başımızın gözümüzün üstündedir. Bu mesajları tüm boyutlarıyla almak, değerlendirmek bizim boynumuzun borcudur, demokratik anlayışımızın gereğidir, milletin mesajını almak siyasi namusun bir gereğidir. Tüm bunları değerlendirmek için seçimin başladığı andan itibaren buradaydık ilk andan itibaren bunu değerlendirmeye başladık.

AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek, tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir. Biz şuna inanıyoruz ki, siyasi partileri var eden millettir. Biz hep şunu söyledik, biz AK Parti'miz millet tarafından kurulmuştur, tabelasını biz astık. Dolayısıyla vatandaşımızın her zaman verdiği mesaj aslında bizim için bir yol haritasıdır, geleceğe dönük olarak yapacaklarımızı göstermek açısından vazgeçilmez bir şekilde yoldaki işaretlerimizi oluşturur. Dolayısıyla bütün seçim sonuçları, bütün illerde, ilçelerde, beldelerde, mahallelerde ve sandık bazlı olarak her bir sandıkta ele alınarak milletimizin verdiği mesajın iyi bir şekilde partimiz tarafından anlaşılması, içselleştirilmesi ve bunun siyaset üretimimize yol göstermeye devam etmesi bakımından bütün birimlerimiz çalışmalarını yapmaya başlamıştır.

Burada kuşkusuz esas olan her zaman AK Parti açısından sokağın sesini en doğru şekilde dinlemektir. Bununla ilgili olarak bizim yıllar içinde yaptığımız çalışmalar vardır. Sicil amirimizin vatandaş olduğu bilinciyle bize not verecek yegane demokratik mercinin vatandaşımız olduğunun bilinciyle bu çalışmaları sürdürürüz. Biz vatandaşımız irade gösterdiği zaman buna teslim oluruz, bunu hürmetle karşılarız. Buna itiraz ve eleştirimiz olamaz. Milletimizin bütün bu süreçte bütün bu tablo ile birlikte ortaya koyduğu bir gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımızdan ve siyaseti önümüzdeki dönemde milletimizin taleplerine, uyarılarına göre yapılandıracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

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