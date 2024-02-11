AK Parti'de acı gün: İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti İstanbul AKP İl Başkanlığı önünde meydana gelen trafik kazasında Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı vefat etti.

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AK Parti'nin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.

"Tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır"

Bakan Koca paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."

Siyasilerden taziye mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşti.

Çelik, mesajında şunları yazdı:

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.



Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.



Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.



Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun."

"Acımız tarifsiz"

Bir taziye mesajı da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah."

"Ailesine ve teşkilâtımıza sabırlar diliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise mesajında şunları dedi:

