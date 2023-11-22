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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sona erdi

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sona erdi AK Parti'de belediye başkanlığı için yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. Teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için çalışacak.