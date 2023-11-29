AK Parti'de aday belirleme süreci: Vatandaşta karşılığı olmayanla vedalaşılacak

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Türkiye yerel seçimlere odaklandı.

31 Mart'ta sandık yeniden kuruluyor.

Yerel yönetimlerde görev değişimi yaşanacak. Bu kapsamda tarihin en önemli yerel seçimlerinden birine doğru ilerliyoruz.

Siyasi partilerde de hazırlıklar başladı. Dün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündem yerel seçimlerdi.

"Toplumun sevip saydığı isimleri belirleyin"

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ederken, kurmaylarına yerel seçimler özelinde talimatlarını sıraladı.

Erdoğan, aday belirleme konusunda çerçeveyi net bir şekilde çizdi.

Cumhurbaşkanı, aday belirlenirken toplumun sevip saydığı isimler üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.

"Vatandaşta karşılığı olmayanlarla vedalaşın"

Mevcut başkanlar için de konuşan Cumhurbaşkanı, vatandaşta karşılığı olmayanlarla vedalaşılması gerektiğini söyledi.

"Birlik beraberlik içinde süreci yönetin"

Erdoğan şöyle konuştu:

Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyin. Gidecekler mutlaka olacaktır; onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmeleri gerektiği için gideceklerdir.



Bölgede, vatandaşta karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kimseyi kırmadan yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Birlik beraberlik içinde süreci yönetin.