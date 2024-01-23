Haberler



Gündem



AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isimler

AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isimler Yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti'de Ankara için ilçelerde yarışacak başkan adayları da belli oluyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı ilçe belediye başkan adaylarının isimleri netleşmeye başladı. İşte o isimler...