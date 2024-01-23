AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isimler

AK Parti'de yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor...
AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Gözler Ankara'nın ilçelerine çevrildi.
74 il adayını belirleyen AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adayları yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Ankara adayları tanıtım programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda adayları tek tek açıklayacak.
5 ilçede MHP adayı desteklenecek
AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları desteklenecek.
Adaylıklar tebliğ edildi
Büyükşehirde Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edilmeye başlandı.
İşte adaylar
AK Parti'nin Ankara ilçe adayları olarak isimlerinin açıklanması beklenenler şu şekilde:
Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik
Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan
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