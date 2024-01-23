AK Parti'de Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isimler
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AK Parti'de yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor...

AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Gözler Ankara'nın ilçelerine çevrildi.

74 il adayını belirleyen AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adayları yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ankara adayları tanıtım programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda adayları tek tek açıklayacak.

5 ilçede MHP adayı desteklenecek

AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları desteklenecek.

Adaylıklar tebliğ edildi

Büyükşehirde Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edilmeye başlandı.

İşte adaylar

AK Parti'nin Ankara ilçe adayları olarak isimlerinin açıklanması beklenenler şu şekilde:

Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı (MHP Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik

Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan