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AK Parti'de belediye başkan aday adaylığı: 6 bin kişi başvurdu

AK Parti'de belediye başkan aday adaylığı: 6 bin kişi başvurdu AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.