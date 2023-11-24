AK Parti'de belediye başkan aday adaylığı: 6 bin kişi başvurdu

İHA
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürüyor.
AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.
81 ilde yapılacak
AK Parti Genel Merkezi'nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek.
AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek.
Temayül yoklamalarıyla ilgili rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
Daha sonra yapılan seçimde, her ilden 3 isim belirlenecek.
Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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