AK Parti'de Binali Yıldırım'a yeni görev

Binali Yıldırım'ın, AK Parti Genel Başkanvekili olarak görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti, 2023 yılında yapılacak seçimler öncesinde büyük kongreyle birlikte değişim sürecine girdi. Parti tüzüğünde yapılan değişikliklerin ardından MKYK üye sayısı 75'e yükseltilirken genel başkanvekili sayısı da 2'ye çıkarıldı.

Bu değişiklik, Binali Yıldırım'ın partideki yeni görevini de ortaya çıkardı. Kabineye girmesi beklenmeyen Binali Yıldırım'ın, AK Parti Genel Başkanvekili olarak partide yer alacağı öğrenildi.

Kongre salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın sürekli beraber olması da dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan, kongre salonunda oyunu kullanmaya da Binali Yıldırım ile birlikte gitti.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeni MKYK üyeleri arasında da yer aldı.