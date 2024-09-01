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AK Parti'de büyük kongreye doğru: Değişim süreci başlıyor

AK Parti'de büyük kongreye doğru: Değişim süreci başlıyor AK Parti'de salı günü önemli bir toplantı var. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. O toplantıyla, kongre sürecinin başlatılması bekleniyor.