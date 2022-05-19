AK Parti'de Cahit Özkan görevden alındı

Cahit Özkan, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Yerine AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz hafta katıldığı YouTube yayınında yaptığı açıklamalardan sonra tartışmalara neden olmuştu.

Özkan'ın açıklamalarının ardınan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise söz konusu ifadelerin partinin görüşünü yansıtmadığını ifade etti.

Görevden alındı

Bu ifadelerden sonra Özkan'ın görevden alınması bekleniyordu.

Beklendiği gibi oldu ve Özkan partideki görevinden alındı.

Özkan'ın yerine AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesi bekleniyor.

Tartışmalara neden olan o açıklamalar

Özkan, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

Ömer Çelik ise açıklamasında, “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” bulunmuştu.

Özkan'ın tartışmaka yaratan çıkışları

Özkan'ın sadece son açıklamaları değil ondan önce de birçok siyasi söylemi dikkat çekiyordu.

AK Partili Özkan'ın, TL ve Japon yeni karşılaştırması, Avrupa ve Türkiye'de kira fiyatları kıyası ve son olarak da AK Parti'nin oy oranlarına yönelik çıkışları kamuoyunda geniş yer bulmuştu.