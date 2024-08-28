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AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor

AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor AK Parti’de değişim süreci için ilk adım atılıyor. 3 Eylül’de yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında büyük kongre takviminin başlatılması planlanıyor. Kulislerde büyük kongre için dillendirilen tarih ise 2025 yılının Mayıs ayı.