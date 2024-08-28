AK Parti’de değişim süreci için düğmeye basılıyor

AK Parti’de değişim için düğmeye basılıyor.
Büyük kongre takvimi önümüzdeki hafta başlatılacak.
MKYK TOPLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Eylül’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre o toplantıda kongreleri başlatma kararı alınacak.
KONGRE TAKVİMİ İŞLETİLECEK
Ardından olağan kongre takvimi işletilecek.
Önce belde, sonra ilçe ve il ve son olarak da büyük kongre yapılacak.
AK Parti’nin kongre sürecini ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı’na kadar il kongrelerini tamamlanması bekleniyor.
MAYIS AYINDA YAPILMASI PLANLANIYOR
2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor.
NTV'nin haberine göre, AK Parti’de kongrelerle ile birlikte kadrolar da yenilenecek.
Gözler büyük kongrede 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda nasıl bir değişim olacağında.
A takımı olarak değerlendirilen Merkez Yönetim Kurulu’nda kimler yer alacağı da büyük kongrenin ardından netleşecek.
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