AK Parti'de geçmiş dönemde hizmet eden isimler bayrağı oğullarına devretti Geçtiğimiz yıllarda AK Parti'de ve TBMM'de sayısız hizmette bulunan Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Melih Gökçek bayrağı oğullarına devretti. Üç isminde oğulları AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldu.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 38 gün kaldı. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Büyük merakla beklenen AK Parti aday listeleri belli oldu. Eski AK Partililer görevi oğullarına devretti Geçmiş dönemde bakanlık, milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan isimler görevlerini oğullarına devretti. Mehmet Ali Şahin'in oğlu Karabük'ten aday oldu 24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin Karabük'ten listeye girdi. Cem Şahin AK Parti Karabük 1. Sıra adayı oldu. Mücahit Arınç 2.kez Meclis'e girmek üzere Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın da ikinci kez Meclis'e girmek üzere. Geçtiğimiz dönem İstanbul 3.Bölge milletvekilliği yapan Mücahit Arınç bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu. Osman Gökçek Ankara'dan listeye girdi 1994-2017 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek'in oğlu da siyaset arenasına atıldı. Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge 5'inci Sıradan kendine yer buldu.