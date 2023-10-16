AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu başkanlıklarına getirilen yeni isimler belirlendi.

AA

AK Parti genel merkez kurulları, bugün önemli bir gündemle toplandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından genel merkez kurullarının ilk toplantılarının bugün gerçekleştiğini bildirdi.

Toplantıların sonucunda yeni kurul başkanları belirlendi.

Fatih Şahin, paylaşımında göreve gelen yeni isimleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediğini dile getirdi.

Kurul başkanlıkları belirlendi

Şahin tarafından; Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Altay, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğine Saliha Dönmez, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu'nun seçildiği bildirildi.

Göreve gelen isimler

Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı kimdir?

Mehmet Sarı 1975 yılı Çorum doğumlu. 1997 yılında Dicle Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosu’na kaydını yaptırdıktan sonra 2005 yılına dek kamuda avukatlık görevini üstlenen Sarı, ardından serbest avukat olarak mesleğini icra etti.

Akademik anlamda; 2007 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Özel Hukuk” alanında yüksek lisans yaptı, 2007-2010 yılları arasında Fransa’da Strasbourg (Robert Schuman) Üniversitesinde Fransızca eğitimi aldı ve Uluslararası Hukuk Master programını takip etti. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky / Louisville Üniversitesinde İngilizce eğitimi aldı.

2011 yılında başladığı Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Kamu Hukuku” üzerine doktora tezini tamamlayarak teslim etti. İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nde, İstanbul Barosu CMK servisinde görev yaptı. Bir dönem Yeşilay Şubesi Bahçelievler kurucu başkanlığı görevini yürüttü. Uluslararası Hukukçular Birliği kurucu üyesi Fransa - Türkiye Öğrenci Konseyi üyesi 2016 İstanbul Barosu seçimlerinde Hukukun Üstünlüğü adına İstanbul Barosu Başkan adayı oldu. Üç yıl Polis Meslek Yüksekokulunda Ceza Hukuku dersleri verdi.

15 Temmuz Davalarında müşteki müdahil avukat olarak davaları takip etti. Ayrıca Ankara - İstanbul davaları hakkındaki bilgi notlarını Türkçe ve İngilizce hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Halen Türkiye Adalet Araştırmaları adına güncel hukuki çalışmalar yürüttü.

Akademik düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Av. Dr. Sarı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altay kimdir?

12 Ekim 1972’de Uşak Ulubey’de doğdu. Baba adı Yektar, anne adı Cennet’tir.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uşak’ta serbest avukat olarak çalıştı.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Uşak Milletvekili seçildi. Parlamentoda Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü görevlerinde bulundu. 27. Dönemde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkan Vekili oldu. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İl Koordinatörlüğü ve AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen ALTAY, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri Saliha Dönmez kimdir?

1984 Ankara doğumludur. Aslen Kırşehirlidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılından bu yana kurmuş olduğu kendi hukuk bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır.

6 Nisan 2008 tarihinde yapılmış olan AK Parti Ankara İl Kadın Kolu Kongresi ile AK Parti Ankara İl Kadın Kolu yönetimine girmiş, 2008- 2009 yılları arasında Halkla İlişkiler Birim Başkanı, 2009-2011 yılları arasında da Dış İlişkiler Birim Başkanı olarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. 2012-2018 arası 3 dönem AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş 2014-2018 yılları arasında Dış İlişkiler Başkanı olarak 4 yıl İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

Ağustos 2018 tarihinde yapılmış olan Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi ile MKYK Üyesi olarak seçilmiştir. Ağustos 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Dış İlişkiler Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığı Haziran 2019 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasında Ak Parti Kadın Kolları Genel Sekreterlik görevini yapmıştır. Ankara’nın pek çok ilçesinde koordinatör olarak görev yapmıştır. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Ege ve Doğu Anadolu Koordinatörlüğü yapmıştır.

2008-2011 yılları arasında Engelliler Komisyonu hukuk danışmanlığı ve engellilerle alakalı televizyon programlarında hukuk danışmanı olarak yer almıştır. Ayrıca yeminli işaret dili tercümanlığım bulunmaktadır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kadın Kolu SKM Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2008 yılından bu yana yapılmış olan tüm seçimlerde sandık kurulu üyesi ve müşahitlerin eğitilmesi çalışmalarında hukukçu eğitici olarak aktif rol almıştır. Irak Türkmenleri Kadınlarının AB ve Birleşmiş Milletler Fonlarından yararlanmaları hususlarında yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve kurslar vermiştir. Siyaset Akademisi 2010 bahar dönemi İl Koordinatörlüğü görevini yerine getirmiştir.

Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilerek Çin Komünist Partisi ile ilişkilerimizin gelişmesi çalışmalarında yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında bulunmuştur. Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından il teşkilatlarımızda dış İlişkiler birim faaliyetlerimizin gelişmesi çalışmalarında görev yapmıştır. Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından Balkanlarda yaşayan gençlerimizin eğitilmesi çalışmalarında görev yapmıştım.

16 Nisan 2017’de yapılmış olan referandumdan evvel İsviçre ve Fransa’da görev yapacak sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimizin eğitilmesi için Ak Parti Genel Merkezimiz tarafından görevlendirilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığımız tarafından 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden sonra açılan Fetö/PDY davalarında şehit ve gazi yakınlarımızın avukatı olarak görevlendirilmiştir.

Avukatlık mesleğine başladığı günden bu zamana kadar olan süreçte Partimizin öngördüğü çizgide Ankara’da yapılmış olan tüm Baro seçimleri, mesleğimizin geliştirilmesi ile alakalı çalışmalarda yoğun bir mesai harcayarak yer almıştır. Partimiz ile meslektaşlarımız arasındaki koordinasyonun sağlanmasında aktif olarak görev yapmıştır. Halen birçok dernek ve vakıfta yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı İffet Polat kimdir?

1968 yılında doğan İffet Polat, İstanbul’da lise öğrenimini Eyüp İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

1994 yılından beri bilişim sektöründe çeşitli düzeylerde yöneticilik yaptı. Teknoloji ve İnovasyon konusunda faaliyet gösteren Bilişim ve İnovasyon Derneğinin, hasta ve hasta yakınlarına destek olan Uluslararası Fatıma Derneğinin, sokak çocuklarına destek için kurulmuş olan Feda Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurucusu ve gönüllüsüdür. BURA Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TURGEV Genel Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Vakfı Girişimcilik ustalarındandır. KADEM Üyesidir. 2002 yılında AK PARTİ İstanbul Kadın Kollarının kurulmasında görev aldı. 2015 yılı Mart-Aralık ayı tarihleri arasında İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi oldu. AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanlığı yaptı. Yine aynı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

AK Parti 6. Olağan Kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Yine aynı dönemde AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 7. Olağan Kongreyle beraber AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen POLAT, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi’dir.

İki ülkenin uluslararasındaki dostluğun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Türkiye-Maldivler Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve And Parlamentosu Gözlemci Üyeliği TBMM Türk Grubu Başkanı görevini yürütmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Polat, evli ve 2 çocuk annesidir.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu kimdir?

10 Haziran 1975 İstanbul doğumlu olan İsmail Cenk Dilberoğlu, 1994 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılında Ankara’da kısa dönem olarak askerliğini icra etmiştir.

2001–2003 yılları arasında kendi ofisinde, 2003 yılından bugüne dek Kollektif Hukuk Bürosu ismi altında ortaklık yapısı içerisinde, avukatlık mesleğini icra etmektedir.

1999 yılında Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti’ne seçilmiş, 2011 yılına kadar Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından temmuz 2020 yılına kadar Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

2004-2014 yılları arasında AK Parti’den iki dönem Üsküdar ve Ataşehir İl Genel Meclisi üyeliği yapmıştır.

2015-2019 arası THY yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. AK Parti 7.Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)