Haberler



Gündem



AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak

AK Parti’de iki önemli toplantı! Yeniden Refah ve BBP ile ittifak görüşmesi yapılacak Yerel seçim yaklaşırken, partilerin çalışmaları da sürüyor. AK Parti Genel Merkezi’nde bugün iki önemli görüşme var. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleriyle birer görüşme gerçekleştirecek.