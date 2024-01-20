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AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oldu! İsimlere tebliğ edildi

AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oldu! İsimlere tebliğ edildi AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli olmaya başlıyor. Aday listesinin tamamı ise bugün 14.00'deki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.