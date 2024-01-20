AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oldu! İsimlere tebliğ edildi

Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor..
31 Mart'ta yapılacak olan seçimler öncesinde partilerde aday belirleme süreci hızlandı.
AK Parti'de de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netlik kazanıyor.
Adaylar belli oluyor
Bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde resmi olarak açıklanacak olan adaylar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından alfabetik sıraya göre telefonla aranarak adaylıkları tebliğ edildi.
İBB başkan adayı Murat Kurum'un
liderliğindeki toplantıyla birlikte 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu
Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ilin aday tanıtımı töreninde; "Cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız" demişti.
Bugün açıklanacak olan AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları şu şekilde:
Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Özdemir
Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Yasin Kartoğlu
Esenler Belediye Başkan Adayı: Tevfik Göksu
Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ali Talip Özdemir
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Aziz Yeniay
Adalar Belediye Başkan Adayı: Sina Şen
Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Naim Yağcı
Beykoz Belediye Başkan Adayı: Murat Aydın
Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Ahmet Poyraz
Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Veli Arslan
Kartal Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Karakaya
Maltepe Belediye Başkan Adayı: Kadem Ekşi
Pendik Belediye Başkan Adayı: Ahmet Cin
Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Şeyma Döğücü
Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ali Tombaş
Şile Belediye Başkan Adayı: İlhan Ocaklı
Tuzla Belediye Başkan Adayı: Şadi Yazıcı
Ümraniye Belediye Başkan Adayı: İsmet Yıldırım
Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: İlknur Kovaç
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper
Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: Haydar Ali Yıldız
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Deniz Köken
Fatih Belediye Başkan Adayı: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Tahsin Usta
Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Öztekin
Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Coşkun
Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Abdurrahman Dursun
Şişli Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel
Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Ömer Arısoy
Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Mustafa Candaroğlu
Avcılar Belediye Başkan Adayı: Abdullah Küçükoğlu
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahadır
Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mustafa Günaydın
Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Recep Erol
Çatalca Belediye Başkan Adayı:Mesut Üner
Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Hamit Öncü
Güngören Belediye Başkan Adayı: Bünyamin Demir
Silivri Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz
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