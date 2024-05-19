AK Parti'de istişare toplantıları: Yol haritası belirlenecek

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AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı...
Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak.
31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.
İki kritik toplantı
AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.
Belediye başkanları ile görüşecek
İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.
Kongre takvimi yakında açıklanacak
AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
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