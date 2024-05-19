AK Parti'de istişare toplantıları: Yol haritası belirlenecek
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AK Parti'de gündem, kongre hazırlığı...

Kongre öncesi iki önemli toplantı yapılacak.

31 Mart yerel seçiminin sonucu değerlendirilecek.

İki kritik toplantı

AK Parti'deki ilk toplantı, 31 Mayıs, 1-2 Haziran'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında milletvekilleri Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

Belediye başkanları ile görüşecek

İkinci toplantı da 1-2 Temmuz'da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda yapılacak toplantıda, belediye başkanları bulunacak.

Kongre takvimi yakında açıklanacak

AK Parti'de kongre süreciyle ilgili takvimin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.