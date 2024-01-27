AK Parti'de İzmir ilçe adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek açıkladı. İşte AK Parti'nin İzmir adayları...

ensonhaber.com

Yerel seçim havasına giren Türkiye'de belediye başkan adayları netleşmeye başladı.

En hızlı şekilde çalışmalarını gerçekleştiren AK Parti; İstanbul ve Ankara'nın hem büyükşehir hem de ilçe adaylarını açıkladı.

Diğer bir büyükşehir olan İzmir'de de büyükşehir belediye başkan adaylığı için Hamza Dağ açıklanırken, ilçelerdeki adaylar ise bugün belli oldu.

Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek tek isimleri tanıttı.

İşte AK Parti'nin İzmir ilçe adayları

Aliağa (MHP) - Serkan Acer

Balçova - Erol Eroğlu

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Bilal Kırkpınar

Bergama - Sadık Doğruer

Beydağ - Hüseyin Ay

Bornova -Cevdet Çayır

Buca - Adnan Öztekin

Çeşme (MHP) - Esat Tanık

Çiğli - Murat Gökçekaya

Dikili (MHP) Sema Akıncı