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AK Parti 8. Olağan Kongresi'ni yapıyor...

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlarda ve parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde.

VATANDAŞLAR ANKARA'YA AKIN ETTİ

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar AK Parti Kongresi için Ankara'ya akın etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen kalabalık soğuğa rağmen salonu hınca hınç doldurdu.

COŞKULU KALABALIĞA SESLENDİ

Dışarıya taşan kalabalık coşkusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesiyle birlikte katlandı.

Burada karanfillerle karşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsün üzerine çıkarak salon önündeki coşkulu kalabalığa seslendi.

'YENİ DÖNEM' MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada 'yeni dönem' mesajı verdi.

AK Parti’nin bugün Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiğini söyleyen Erdoğan, "AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik." dedi.

Bugün yeni bir döneme “Bismillah” dediklerini ifade eden Erdoğan, "Nöbet değişimine gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerime emekleri ve hizmetleri için aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum. Yeni görev alan kardeşlerime üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

"İÇ MUHASABEMİZİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz. Yeni döneme bismillah diyoruz. Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

"AMACIMIZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YER ETMEKTİR"

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız. AK Parti'mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız.

"SALON DIŞINDA 60 BİN KİŞİ VAR"