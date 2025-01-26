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AK Parti'de kongre süreci devam ediyor: Büyük Kongre 23 Şubat'ta

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor: Büyük Kongre 23 Şubat'ta AK Parti'nin 8'inci Büyük Olağan Kongre takvimi işliyor. Gençlik kolları kongresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yarın yapılacak. AK Parti Olağan Büyük Kongresi ise 23 Şubat'ta Ankara'da toplanacak.