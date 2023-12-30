AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı. AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.

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Türkiye aylar sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Partiler ise bu süreçte yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı.

31 Mart hedefini açıkladı

AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.

"7/24 kapı kapı dolaşmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilata "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi.

"Birlik ve beraberliğinizi koruyun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına ayrıca "AK Parti ve MHP fark etmez. Çıkarılacak her aday ittifakın adayı, ona göre çalışın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Seçimi kazanın" dediği belirtildi.

AK Parti ve MHP 13 toplantı yaptı

Cumhur İttifakı ortak seçim heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte şu ana kadar 13 toplantı yaptı.

Heyet, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti'nin, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayıyla seçime girilmesi kararını almıştı.

24 ilde AK Parti'nin adayı desteklenecek

Buna göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde de AK Parti'nin adayı desteklenecek.

Toplamda AK Parti 74, MHP ise 29 ilde aday çıkaracak. Her iki partinin aday göstereceği 22 ilin ilçelerinde de her parti kendi adayı ile seçime girecek.