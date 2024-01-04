AK Parti'de meclis üyeliği aday adaylığı için başvurular uzatıldı AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Partilerin yerel seçim hazırlıkları ve aday belirleme süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti'de süreçle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz duyurdu.

Meclis üyeliği aday adaylığı için başvurular uzatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuz, 5 Ocak Cuma günü sona erecek olan belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının uzatıldığını duyurdu.

Aday adayları 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecek.

İBB adayı bu hafta açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da İBB Başkan adayı ile ilgili bugün bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İstanbul adayının pazar günü açıklanacağını duyurdu.